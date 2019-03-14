Генпрокурор заигрывает с защитниками Мангера - адвокат Гандзюка

Как подчеркнула адвокат Евгения Закревская, экспертиза установила, что смерть активистки Екатерины Гандзюк наступила в результате химических ожогов во время нападения.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заигрывает с защитниками председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявила адвокат Виктора Гандзюка - отца убитой активистки Екатерины Гандзюк - Евгения Закревская, комментируя сегодняшнее заявление Луценко о возможности переквалификации подозрения Мангеру с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений.

«Мы категорически возражаем и выступаем против переквалификации. Мы считаем, что это было именно убийство. Причинно-следственная связь между действием кислоты и смертью Гандзюк установлена экспертизой», - подчеркнула Закревская.

По ее словам, это «заигрывание с защитой Мангера», потому что его адвокаты излагали в суде именно такие аргументы.

Закревская добавила, что Мангер является одним из заказчиков убийства Гандзюк, а потому совершил именно убийство, а не другое преступление.

Как сообщал УНИАН, Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

11 февраля генпрокурор сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

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Мангер подозревается в организации убийства, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п. 6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения закончилось 3 марта.

6 марта суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

Сегодня, 14 марта, Луценко не исключил, что по результатам экспертизы дело Гандзюк может быть переквалифицировано с умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины) на умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УК).

По его словам, если судебно-медицинская экспертиза подтвердит причинно-следственную связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то останется ст. 115.

«Если иначе, возможно, я допускаю, что будет изменена квалификация», - сказал Луценко.

Определение окончательной квалификации преступления, по словам генпрокурора, важно не только для подозрений и обвинений, но и для необходимых экстрадиционных действий.