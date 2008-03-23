Пожар на шахте ликвидирован
14:48, 23 марта 2008Общество
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Понадобились несколько часов
Горноспасатели ликвидировали пожар на луганской шахте им. 50-летия СССР (ОАО "Краснодонуголь").
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар, который начался сегодня в 8.50, был ликвидирован горноспасателями за несколько часов.
Как сообщалось, все находящиеся на аварийном участке люди были выведены. На шахту выезжало 6 отделений горноспасателей.
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