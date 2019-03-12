"Еще бы триколор с курицей прицепили": украинцев разгневала песня про Путина в одесском магазине (видео)

Сеть магазинов уже отреагировала на инцидент, пообещав «не оставлять это без особого внимания».

Украинцев взбесила песня про сильного президента РФ Владимира Путина в одном из одесских магазинов техники.

Видео от анонимного одессита выложил на свой странице в Facebook активист Сергей Стерненко.

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«Это сеть магазинов COMFY. Работники ее магазина, на ул. Среднефонтанской в Одессе, решили, что для покупателей будет очень уместно включить песню «Go hard like vladimir putin» в честь царя страны-бензоколонки. Видимо, эти недалекие люди хотят видеть в Одессе российские танки или террористов вроде гиви и моторолы», - написал он.

«Они бы еще гимн агрессора включили или вместо вывески прицепили триколор с курицей», - добавил Стерненко.

Сеть магазинов уже отреагировала, пообещав «не оставлять это без особого внимания».

Впрочем, пользователи соцсети выразили свое недовольство инцидентом:

- «Никогда туда не захожу по другим причинам, но это тоже хороший повод»;

- «Рыба гниет с головы»;

- «Как именно решите эти пляски сепаратиста на костях погибших наших защитников? Будет штраф и увольнение, или "большое беспокойство?»;

- «Безнаказанность порождает вседозволенность. Если все закончится только разговорами и шатанием пальчиком, в следующий раз ваши рабочие устроят такое, что даже увольнение будет мало».

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