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Светлана Лобода показала фото в нижнем белье

15:57, 12 марта 2019
Общество
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Лобода любит показывать откровенные снимки / фото instagram.com/stories/lobodaofficial

Снимок артистка опубликовала в Instagram-stories. На фото "суперзвезда" позирует в белом бюстгальтере и такого же цвета расстегнутой рубашке. На лице Лободы - натуральный макияж.

фото instagram.com/stories/lobodaofficial

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Светлана Лобода