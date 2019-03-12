Светлана Лобода показала фото в нижнем белье
15:57, 12 марта 2019Общество
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Исполнительница часто показывает пикантные снимки своим подписчикам.
Лобода любит показывать откровенные снимки / фото instagram.com/stories/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, завела сеть фото в нижнем белье.
Снимок артистка опубликовала в Instagram-stories. На фото "суперзвезда" позирует в белом бюстгальтере и такого же цвета расстегнутой рубашке. На лице Лободы - натуральный макияж.
фото instagram.com/stories/lobodaofficial
Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.
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