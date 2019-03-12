Светлана Лобода показала фото в нижнем белье

Исполнительница часто показывает пикантные снимки своим подписчикам.

Украинская певица Светлана Лобода, выступающая в России, завела сеть фото в нижнем белье.

Снимок артистка опубликовала в Instagram-stories. На фото "суперзвезда" позирует в белом бюстгальтере и такого же цвета расстегнутой рубашке. На лице Лободы - натуральный макияж.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.