СК России планирует психолого-психиатрическую экспертизу еще трех украинских моряков (видео)

Таким образом следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных моряков.

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

"Состоялись следственные действия в отношении еще троих военнопленных украинских моряков: Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова. Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз", - сказано в сообщении.

Полозов отмечает, что адвокаты были против назначения данной экспертизы и, учитывая то, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения защиты, адвокаты подали ходатайства о своём присутствии при проведении экспертиз.

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Таким образом, следствие уже назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков: Семидоцкого, Эйдера, Попова, Василия Сороки, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибы, Сергея Цыбизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

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