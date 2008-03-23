Близ Гонконга затонуло украинское судно, много пропавших без вести

Гонконгские спасатели и водолазы ищут 19 человек, которые пропали без вести после столкновения двух судов неподалеку от местного морского порта, сообщает DPA.

Инцидент произошел в условиях густого тумана в субботу вечером. После столкновения буксира и сухогруза последний затонул. Как уточняет в прямом эфире телеканал "Вести", затонувшее судно ходило под украинским флагом.

Некоторые люди были выброшены за борт силой удара. Другие, как полагают спасатели, могли быть заблокированы во внутренних помещениях затонувшего судна.

Интенсивные поиски людей дали первые плоды - живыми найдены шесть мужчин и одна женщина.

В том случае, если гибель 19 человек будет подтверждена, это происшествие станет самым большим по количеству жертв за несколько десятков лет функционирования порта Гонконга.

Лента.ру