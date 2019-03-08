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В Днепре может появиться улица Бандеры

19:19, 08 марта 2019
Общество
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Улица Шмидта в Днепре / фото "Днепр час"

Об этом сообщает сайт города 056.ua.

Рассмотрение двух петиций «за» и «против» переименования улицы объединили, потому что они противоположные и одновременно набрали необходимое количество голосов.

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По результатам заседания члены рабочей группы рекомендовали подготовить проект распоряжения городского главы о проведении совместных общественных слушаний жителей Чечеловского и Центрального районов по вопросу переименования улицы Шмидта в улицу Степана Бандеры.

Результаты вышеупомянутых общественных слушаний намерены передать городской комиссии по присвоению наименований (переименование) улицам, переулкам, проспектам, площадям, паркам, скверам, мостам и другим объектам, расположенным на территории Днепра, для подготовки соответствующего проекта решения.

После этого проект решения внесут на рассмотрение сессии горсовета.

Отметим, что петиции «за» и «против» переименования улицы Шмидта в Бандеры набрали одинаковое количество голосов.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

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Теги: #Днепр#декоммунизация#улица Бандеры