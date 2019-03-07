Украинцев ждут длинные выходные в честь 8 Марта: кто будет отдыхать

В честь 8 Марта украинцы будут отдыхать три дня подряд - с 8 по 10 число.

В соответствии с календарем выходных, утвержденным Кабмином, украинцев в марте 2019 года ждут мини-каникулы – с 8 по 10 число.

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В этом году 8 марта - Международный женский день - официальный праздник - приходится на пятницу. Таким образом, в Украине будет три выходных подряд - с 8 до 10 число.

Отметим, что календарь выходных в основном касается госслужащих и носит рекомендательный характер. Работодатели частных компаний сами принимают решение по дополнительным выходным.

Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.