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Украинцев ждут длинные выходные в честь 8 Марта: кто будет отдыхать

11:32, 07 марта 2019
Общество
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В этом году в честь 8 Марта украинцы будут отдыхать три дня подряд / фото УНИАН

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В этом году 8 марта - Международный женский день - официальный праздник - приходится на пятницу. Таким образом, в Украине будет три выходных подряд - с 8 до 10 число.

Отметим, что календарь выходных в основном касается госслужащих и носит рекомендательный характер. Работодатели частных компаний сами принимают решение по дополнительным выходным. 

Как сообщал УНИАН, помимо традиционного отдыха в субботу и воскресенье, украинцы получат в 2019 году дополнительно еще ряд выходных дней.

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