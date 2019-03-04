"Там был хаос": волонтер рассказал, как спецслужбы РФ в 2014 году захватывали Донецк и Луганск

Волонтер напомнил, что по данным тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, в 2013-14 годах 30% СБУ и наших силовых структур имели российские паспорта.

Захват власти в Донецке и Луганске был не народным волеизъявления, а четко спланированной спецоперацией спецслужб Российской Федерации.

Об этом в комментарии "Прямом" рассказал волонтер Мирослав Гай.

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"Вы должны понять, что захват Донецка и Луганска — это была спецоперация спецслужб Российской Федерации. Вот то, что мы видим на поверхности, вот этих Губарева, каких-то титушек, "активистов", которых до этого никто никогда не видел и не знал, на самом деле это только вершина айсберга. Надо понимать, что захват зданий и контроль города проводился с подтянутыми спецназовцами из Российской Федерации в гражданской одежде. Проводилась вербовка наших силовиков, в частности милиции, СБУ, которые перешли на сторону РФ. Как противодействовали? Никак. Это было якобы народным волеизъявлением", - заявил Гай.

Волонтер напомнил, что по данным тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, в 2013-14 годах 30% СБУ и наших силовых структур имели российские паспорта.

"На тот момент никто не мог разобраться — там был хаос. А это, кстати, один из методов, которые анонсировал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов", - отметил Гай.

По мнению волонтера, участников захвата власти в Донецке и Луганске следует называть не сепаратистами, а коллаборационистами и агентами влияния РФ.