Активисты "Нацкорпуса" пикетировали дом сына Гладковского в Козине (фото, видео)

Несколько сотен активистов «Нацкорпуса» устроили фейерверк и разлили возле имения сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского красную краску, символизирующую кровь украинских военных.

Активисты партии «Национальный корпус» в Козине пикетировали дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, который, по данным журналистского расследования, причастен к миллионным хищениям в «оборонке».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции разлили у ворот имения несколько банок красной краски и разбросали по ней фальшивые купюры.

По словам активистов, это символизирует то, что семья Гладковских зарабатывает на крови украинских военных.

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После этого участники акции устроили салют из бытовых установок, а также зажгли файеры. От файеров загорелась краска у входа в дом Гладковских.

После этого участники акции стали бросать использованные упаковки от фейерверков в окна здания и разбили одно окно.

За эти действия их пытались задержать спецназовцы, однако участники акции отбили своих активистов у правоохранителей.

Сейчас акция завершается, участники колонной идут к своим автобусам.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома», по меньшей мере, 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».