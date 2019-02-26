Канал-транслятор заговорил о новых правилах нацотбора на Евровидение

СТБ прокомментировал скандал вокруг нацотбора на Евровидение 2019.

Неподписание договора между MARUV, за которую в финале национального отбора проголосовало большинство зрителей, и Общественным – это сигнал о том, что нужно менять правила отбора.

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Об этом сообщает пресс-служба канала-транслятора нацотбора - СТБ. В заявлении телеканала отмечается, что "необходимо проработать и зафиксировать основополагающие принципы партнерства ради избежания подобных случаев в будущих нацотборах".

"Все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в нацотборе, должны быть сообщены ему в подаче заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора – запрещаются", - именно такое правило следует установить, подчеркнули в СТБ.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.