Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (фото)

Мужчин задержали на подъезде к Одессе. Сейчас выясняются их личности, намерения и заказчик.

Полиция Одессы на въезде в город задержала автобусы с вооруженными людьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Согласно сообщению, по спецлинии «102» поступила информация о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.

«Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения тактико-оперативного реагирования патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителями принимаются превентивные меры, направленные на недопущение дестабилизации оперативной обстановки в регионе.

Количество автобусов и пассажиров не уточнено. На опубликованных фото видно один пассажирский автобус.

Советник начальника Главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Фейсбуке, что в этом автобусе ехали "титушки" из Киева.

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"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по вопросам Украины господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец "Дональд Кук", нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу". Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которых совсем недавно так же заметили в других регионах, где они совершали непонятные провокации, имитируя протесты праворадикальных сил под флагом некой "Традиции и порядок", - заявил Форостяк.

Напомним, 26 февраля в Одессу приедут президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава МИД Павел Климкин и спецпредставитель США Курт Волкер. Также на встречу на борту американского ракетного эсминца USS Donald Cook, который сейчас в Одессе, приглашены послы многих стран, дипломаты и кандидаты в президенты Украины.