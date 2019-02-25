В день рождения Леси Украинки Климкин напомнил об актуальности ее слов о Крыме

Павел Климкин процитировал слова писательницы: «Замечательный этот богоданный край в неволе в чужих пропадает».

В 148-ю годовщину рождения Леси Украинки министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что слова всемирно известной украинки об аннексированном Крыме актуальны сегодня в условиях российской оккупации.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

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"Всегда поражало, насколько веховые украинские фигуры остаются актуальны. Ко дню рождения Леси Украинки вспомнил одно, на мой взгляд, из самых сильных ее произведений «Непогода» из сборника «Кримські відгуки», в котором она пишет: «чудовий цей край богоданний у неволі в чужих пропадає», - отметил Климкин.

Справка УНИАН. Леся Украинка (Лариса Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынском. Украинская писательница, писала в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Также работала в области фольклористики (220 народных мелодий записано с ее голоса) и принимала активное участие в украинском национальном движении.

8 февраля 2018 года 248 народных депутатов поддержали постановление о торжественном праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки в 2021 году.