Климкин на испанском языке обратился к венесуэльскому "узурпатору власти Мадуро"

МИД Украины требует от Николаса Мадуро прекратить насилие в Венесуэле.

МИД Украины осуждает насилие на границах Венесуэлы с соседними странами со стороны лояльных к режиму Николаса Мадуро силовиков.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие на границах Венесуэлы, которое привело к гибели и ранениям людей. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро прекратил эти недостойные действия и чтобы срочно была обеспечена передача гуманитарной помощи», – написал Климкин на испанском языке.

Condenamos enérgicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.

Exigimos que el régimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y asegurado que sea el pase urgente de la ayuda humanitaria — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 февраля 2019 г.

23 февраля произошли столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии из-за попытки оппозиции игнорировать правительственный запрет и пропустить гуманитарную помощь в страну. По последним данным, количество погибших в результате столкновений возросло до четырех.

Справка УНИАН. 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений со США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.