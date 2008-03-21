Эксперт: ситуация на рынке нефтепродуктов Украины - предкризисная

Ведущие украинские эксперты по вопросам топливно-энергетического комплекса считают, что попытки правительства административными методами влиять на рынок нефтепродуктов приведут к повышению цен и дефициту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Украинского института энергетических исследований Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по его словам, на сегодня «ситуация на рынке нефтепродуктов Украины является предкризисной».

Как пример административного влияния на рынок К.БОРОДИН назвал отмену в январе текущего года режима уплаты НДС при импорте нефти векселями. «На сегодняшний день задолженность правительства перед нефтеперерабатывающими заводами по возврату НДС превышает 1 млрд. грн. В тоже время, отмена возможности уплаты НДС при импорте нефти векселями приводит к тому, что заводы вынуждены вовлекать кредитные средства и собственные оборотные средства в уплату этих налогов, не получая возврата при экспорте. Это закладывает прямое - от 5 до 7% - влияние на удорожание нефтепродуктов, производимых внутри страны… Этот шаг правительства был осуществлен без согласования с нефтяниками…», - отметил он.

Также К.БОРОДИН отметил отсутствие какой-либо работы со стороны правительства по созданию стабилизационного фонда нефтепродуктов. «Правительство впервые озаботилось созданием стабилизационного фонда только 4 марта… в то время как он, по логике, должен формироваться в декабре-январе, когда цены на нефть и нефтепродукты более низкие», - добавил эксперт.

«Если такая политика правительства не прекратится, то нефтетрейдеры и дальше будут снижать запасы нефтепродуктов, опасаясь последующей «продразверстки», которая уже была в 2005 году. И это приведет не к удорожанию цены, которая на сегодня отстает от европейской тенденции, а приведет к полномасштабному кризису на рынке нефтепродуктов», - сказал К.БОРОДИН.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в нескольких регионах Украины цена бензина достигла отметки 6 грн. литр, в частности, в Крыму, Днепропетровске и др.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в ситуации с ростом цен на бензин должны разобраться Антимонопольный комитет и Генеральная прокуратура.

Она подчеркивала, что в Украине приватизированы все нефтеперерабатывающие заводы, АЗС также находятся в частных руках. При этом Ю.ТИМОШЕНКО высказала сожаление, что до сегодняшнего дня не назначен новый руководитель Антимонопольного комитета, «который бы мог разобраться с монопольными явлениями на этом рынке».

19 марта министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что правительство намерено подписать с нефтетрейдерами меморандум о формировании цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.