Евровидение 2019: кто поборется за победу в финале Нацотбора (видео)

В финал Национального отбора попали 6 исполнителей.

В субботу, 23 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019. По его итогам определится исполнитель, который представит Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

В финал Нацотбора попали 6 участников. Они выступят в таком порядке:

1. Freedom jazz – "Cupidon".

2. YUKO – "Галина гуляла"

3. Maruv - "Siren Song"

4. Brunettes Shoot Blondes – "Houston"

5. KAZKA – "Apart"

6. ANNA MARIA – "My Road"

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Финал Национального отбора на Евровидение 2019 транслируют сразу два телеканала - СТБ и UA: Первый. Прямая трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть также на сайте УНИАН.

Напомним, 64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в мае 2019 года в Израиле, благодаря победе Нетти прошлого года в Киеве. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.