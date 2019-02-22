Евровидение 2019: кто поборется за победу в финале Нацотбора (видео)
В субботу, 23 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2019. По его итогам определится исполнитель, который представит Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.
В финал Нацотбора попали 6 участников. Они выступят в таком порядке:
1. Freedom jazz – "Cupidon".
2. YUKO – "Галина гуляла"
3. Maruv - "Siren Song"
4. Brunettes Shoot Blondes – "Houston"
5. KAZKA – "Apart"
6. ANNA MARIA – "My Road"
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Финал Национального отбора на Евровидение 2019 транслируют сразу два телеканала - СТБ и UA: Первый. Прямая трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть также на сайте УНИАН.
Напомним, 64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в мае 2019 года в Израиле, благодаря победе Нетти прошлого года в Киеве. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.