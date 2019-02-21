СМИ сообщили, что Алла Пугачева перенесла срочную операцию. У певицы прокомментировали

Пугачевой в срочном порядке провели операцию на сердце, писали СМИ.

СМИ сообщили, что 69-летняя Алла Пугачева пережила срочную операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля.

Как писал Telegram-канал Baza, кардиологи выяснили, что у Аллы Борисовны нарушен сердечный ритм. Ей в срочном порядке провели операцию на сердце.

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Ситуацию вокруг госпитализации артистки прокомментировал ее муж Максим Галкин, пишет Super.

"Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо", — обнадежил он фанатов Пугачевой.

Концертный директор также отреагировал на новости о госпитализации Примадонны. "Это неправда. Она ездит по делам, только что с ней встречалась. Никакой операции ей не делали, это вранье. С ней все в порядке, она поехала домой", – заявила представитель артистки росСМИ.

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