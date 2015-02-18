За время Евромайдана пострадали более 2 тысяч человек - правозащитник

Во время Революции достоинства пострадали по меньшей мере 2 тыс. 175 человек, из них погибли 18-20 февраля 75 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Общественной комиссии по расследованию и предотвращению нарушений прав человека в Украине Владимир Василенко.

По его словам, согласно проведенному комиссией анкетированию около 3,5 тыс. пострадавших во время Майдана, установлено, что "общее количество пострадавших 2 тыс. 175 человек. Из них пострадали от истребления 75 человек (под истреблением устав Римского трибунала квалифицирует массовое убийство людей), то есть с 18 по 20 февраля. Убиты 50 протестующих, насильственно похищены – 17, подвергнуты пыткам - 40, заключены или иным жестоким способом лишены свободы - 395, подверглись преследованиям - 649. Также подверглись нечеловеческим действиям нелогичного характера - 959".

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Как пояснил Василенко, терминология определения категорий пострадавших взята из квалификации преступлений против человечности из статьи 7 Римского статута.

Он заявил, что, по данным комиссии, пострадавших гораздо больше, чем утверждают в Генеральной прокуратуре - около 800 человек.

"Мы передадим свои данные следственной группе прокуратуры, и она должна сверить, кого в них не хватает по уголовным делам, чтобы вызвать пострадавших и использовать их показания в следствии", - сказал Василенко.