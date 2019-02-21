Ани Лорак "зажигала" на сцене в "голом" платье в окружении мужчин (фото, видео)

Исполнительница выбрала облегающее "голое" платье, украшенное пайетками.

В сети появилось видео выступления опальной украинской певицы Ани Лорак во Владикавказе.

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Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Также кадры она показала в stories.

Для концерта 40-летняя исполнительница выбрала облегающее бежевое "голое" платье, украшенное пайетками. Наряд артистки практически сливался с тоном ее кожи.

Вокруг певицы, сидящей на сцене в прозрачной ванне, стоят мужчины в смокингах. "Довольные лица мужчин", "Зачем в трусах ходите?", "Красивая", - пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева в платье с разрезом произвела фурор. Певица похудела и теперь может себе позволить более смелые образы.