Ани Лорак "зажигала" на сцене в "голом" платье в окружении мужчин (фото, видео)
19:41, 21 февраля 2019Общество
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Исполнительница выбрала облегающее "голое" платье, украшенное пайетками.
Лорак поделилась новым видео выступления / instagram.com/anilorak
В сети появилось видео выступления опальной украинской певицы Ани Лорак во Владикавказе.
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Ролик артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Также кадры она показала в stories.
Для концерта 40-летняя исполнительница выбрала облегающее бежевое "голое" платье, украшенное пайетками. Наряд артистки практически сливался с тоном ее кожи.
Вокруг певицы, сидящей на сцене в прозрачной ванне, стоят мужчины в смокингах. "Довольные лица мужчин", "Зачем в трусах ходите?", "Красивая", - пишут в комментариях.
instagram.com/anilorak
instagram.com/anilorak
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