Сегодня скончался известный радиоведущий Сергей Галибин

11:52, 17 февраля 2015
Общество
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Сергей Галибин попал в больницу и находился в глубокой коме.

Сергій Галібін перебував у глибокій комі / facebook.com/sergiigalibin

Сегодня утром скончался известный радиоведущий Сергей Галибин.

О смерти знаменитого радиодиджея сообщил ведущий Анатолий Анатолич на странице в Facebook, передает ТСН.

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Он написал коротко: "Сереги не стало".

Перед этим жена Анатолича Юля в соцсети рассказала, что Галибин попал в больницу и находился в глубокой коме. У ведущего случился инсульт. Отметим, что Сергей Галибин не дожил до своего 45-летия ровно один день.

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