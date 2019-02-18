Участники Революции Достоинства получили медали с личным благословением Филарета (фото, видео)

5 лет назад, 18 февраля 2014 года в результате противостояний с правоохранителями погибло 23 активиста.

За жертвенность и любовь к Украине. В Михайловском златоверхом соборе в столице участники Революции Достоинства, медики Майдана и волонтеры получили медали с личным благословением Патриарха Филарета.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Награду учредили в 2015 году. Ее ежегодно получают участники Революции Достоинства, военные и общественные деятели.

После церемонии прошла панихида в память о погибших во время бурных событий в центре Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинцы вспоминают один из самых кровавых дней современной истории. 5 лет назад во время расстрелов на Майдане погибло 23 человека. То, что начиналось как мирное шествие, переросло в кровавое противостояние.