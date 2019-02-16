Подконтрольный Кремлю "суд" в Крыму арестовал трех задержанных крымских татар

"Суд" провел заседание в закрытом режиме.

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал трех задержанных крымских татар Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по "делу Хизб ут-Тахрир".

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Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность" в Facebook.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд" решил, что в деле есть угроза участникам процесса.

Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля.

Как сообщал УНИАН, Емирусеинова, Абхаирова и Абдулганиева задержали 14 февраля в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ запрещена и названа террористической, но не запрещена на территории Украины.