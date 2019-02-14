ФСБ после обысков задержала еще трех крымских татар (фото, видео)

Задержанных подозревают в участии в организации "Хизб-ут-Тахрир"

В оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар.

Об этом сообщает на Facebook-странице правозащитной организации "Крымская солидарность".

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Сообщается, что обыски прошли в поселке Октябрьское Красногвардейского района. После следственных действий силовики задержали Решата Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Их увезли в управление ФСБ России в Симферополе.

По данным российских СМИ, их подозревают в организации ячейки и участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ считается террористической. В то же время правозащитники отмечают, что задержанные являются активными участниками крымскотатарского движения.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 февраля пройдут дебаты по оккупированным Донбассу и Крыму на Генассамблее ООН.

Отметим, 9 февраля в Крыму провели обыски у проукраинского активиста Олега Приходько. По его словам, обыск проводила "целая толпа силовиков с оружием". Они изъяли компьютер, телефон и украинскую символику.