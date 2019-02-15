Грозит потеря денег или увольнение: астролог предупредил об опасном периоде

В конце недели Луна будет находиться в созвездии Близнецов, говорит астролог.

Уходящая неделя ознаменована соединением самых взрывоопасных планет, которые только можно придумать – Марса и Урана.

По словам астролога Влада Росса, это сочетание провоцирует возникновение разнообразных проблем техногенного характера, а также неудачи во взаимоотношениях, пишет "Главред".

Он подчеркнул, что в конце недели Луна будет находиться в созвездии Близнецов, а это символизирует встречи, контакты, связи.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на 14 февраля: все знаки Зодиака

"Можно устраивать праздники. Большой влюбленности и романтики я не вижу, но это идеальное время, чтобы сходить в кино и посмотреть фильм для влюбленных", - отметил он в прогнозе на UaPortal.

Но одновременно в эти дни повышается опасность потери денег, неожиданного увольнения с работы.

"Зато хорошая ситуация складывается для тех, кто планирует уехать на заработки за рубеж. Телец дает возможность именно в это время, с четверга по воскресенье, найти себе гастарбайтерскую работу", - говорит астролог.

Влад Росс предупредил, что в самом конце недели, в воскресенье, 17 февраля, Венера, планета любви, сходится с Сатурном и будет делать благоприятный секстиль к Нептуну. Это говорит о том, что любые встречи будут очень благоприятными. Они могут иметь долгосрочные перспективы.

Ранее астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе.