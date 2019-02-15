На Львовщине умерла связная УПА, которой Шухевич рисовал портреты и называл "Нюсей" (фото)

Анна Яринич, когда была еще девочкой, носила почту в лес воинам УПА и варила им кушать.

В селе Мальчицы Львовской области, в четверг, 14 февраля, умерла связная УПА Анна Яринич.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ухман.

«14 февраля 2019 года в селе Мальчицы на Яворовщине умерла 89-летняя Анна Яринич. Женщина во времена освободительной борьбы была связной УПА и знала самого Романа Шухевича», - написал он.

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По его словам, женщина с позывным "Нюся" действовала как связная в селе Страдч Яворивского района. Когда ей было 16 лет, она познакомилась с Романом Шухевичем, который называл ее "Нюсей" и даже нарисовал портрет.

«Бабушка была очень скрытная, поэтому ей удалось избежать преследований и издевательств в годы, когда расправлялись с такими, как она. Даже нам не говорила, что имела отношение к УПА. Лишь в какой-то момент брату намекнула, это было в 2007 году. Сказала, что в лесу в Страдч закопан архив, который запрятали при ней члены УПА. Брат взял металлоискатель и действительно его нашел. Тогда мы узнали, кем является наша бабушка, которая всю жизнь проработала поваром. Сейчас все документы переданы в музей. Бабушка Аня рассказывала потом, что носила почту в лес к воинам УПА, варила им кушать. Как было ей 16 лет, познакомилась с Шухевичем. Он верил ей и полагался на нее», – рассказывает Галина Васькив, внучка покойной.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля во Львове умерла член ОУН Ярослава Мельничук (Полюга).