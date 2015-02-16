Милиция разыскивает свидетеля ДТП, в котором погиб лидер группы "Скрябин"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой сообщить о месте нахождения или контактные данные очевидца ДТП Дмитрия Ященко, который в Интернете сообщил, что он и три пассажира его автомобиля ВАЗ-2108 видели 2 февраля "механизм и обстоятельства ДТП с участием водителя автомобиля "Тойота Секвойя" Кузьменко А.В.".

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С очевидцем уже общался по мобильному телефону следователь, пригласив его прибыть для дачи показаний в качестве свидетеля в уголовном производстве.

"Однако по состоянию на 16.02.2015 на телефонные звонки и СМС-сообщения он не отвечает, к следователю не прибыл", - отметили в милиции.

Правоохранители обещают конфиденциальность тому, кто предоставит информацию о месте нахождения очевидца ДТП.