Начальник одесского вокзала опроверг свое задержание

Отмечается, что начальник станции Одесса-Главная в пятницу был на рабочем месте и продолжает работать.

Начальник одесского железнодорожного вокзала Олег Сирота опровергает свое задержание и утверждает, что является свидетелем по делу, из-за которого 7 февраля проводились следственные действия.

Об этом сказано в заявлении пресс-центра регионального филиала «Одесская железная дорога».

Отмечается, что начальник станции Одесса-Главная в пятницу был на рабочем месте и продолжает работать. В ведомстве также утверждают, что информация о задержании, распространенная СМИ, не соответствует действительности.

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«Сейчас я нахожусь на своем рабочем месте и продолжаю выполнять должностные обязанности. Действительно, вчера правоохранителями проводились следственные действия на территории одесского вокзала. Кроме того, могу сообщить, что меня вызвали на допрос в качестве свидетеля», - процитировали Сироту в пресс-центре.

В правоохранительных органах официально данную информацию и проводимые вчера следственные действия не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля источник в правоохранительных органах рассказал, что в систематических взятках правоохранители якобы разоблачили начальника железнодорожного вокзала станции Одесса-Главная Олега Сироту. В четверг вечером на вокзале были проведены оперативные мероприятия, включая обыски в административных помещениях вокзала. Отмечалось, что руководитель якобы подозревается в том, что вымогал деньги от предпринимателей за то, что им предоставляется возможность работать на территории вокзала.

Олег Сирота – известный в прошлом чиновник, занимавший руководящие посты в системе городской и областной власти. В частности, он был главой Малиновской районной администрации Одессы, возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья горсовета, занимал должность начальника главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения областной администрации.