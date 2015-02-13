В Николаевской области взят под стражу российский корреспондент, собиравший данные об учреждениях ОПК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, открыто уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Установлено, что житель Днепропетровской области, гражданин Украины, работая корреспондентом российских информационных агентств, собирал с целью передачи представителям указанных информагентств данные о деятельности учреждений оборонно-промышленного комплекса Украины.

Читайте такжеСМИ: Российский журналист прыгнул с лаем на съемочную группу ТСН в Минске11 февраля он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом УСБУ в Николаевской области, ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщает николаевское издание НикВести, арестован корреспондент российского агентства Невские Новости Андрей Захарчук.

По данным источников Преступности.нет в СБУ, арестованного задержали с фотографиями украинской военной техники с госпредприятия "Николаевский бронетанковый завод" 10 февраля, пишет издание.

Также сообщается со ссылкой на подругу Захарчука, что он родом из Днепропетровска, но несколько лет назад уехал в Санкт-Петербург, где работал официантом, а затем - журналистом. В Украину приехал якобы, чтобы написать материал о жизни страны.

Редакция издания, с которым сотрудничал Захарчук, заявила, что "в его репортажах нет лжи, экстремизма и призывов к противоправной деятельности", а тексты журналиста доступны в сети интернет и все желающие могут в этом убедиться, однако на сайте издания вообще нет материалов Захарчука за период с 2 по 10 февраля.