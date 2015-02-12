Медиаорганизации призывают правительство и президента как можно скорее ликвидировать Нацкомморали

Об этом заявили участники круглого стола «Жизнь после НЭК: саморегулирование или государственный контроль», который провел 12 февраля Институт медиа права (ИМП), пишет Телекритика.

Участники круглого стола обсудили первоочередные шаги, которые должна была бы осуществить власть к окончательной ликвидации НЭК, а также дискутировали, каким образом должны регулироваться вопросы общественной морали и какова роль государства и саморегуляторних механизмов в этом процессе. Звучали предложения относительно проведения финансового аудита НЭК за несколько предыдущих лет.

Читайте такжеДепутаты решили ликвидировать Нацкомиссию по вопросам моралиПо мнению директора ИМП Тараса Шевченко, приняты изменения в закон устраняют юридические барьеры для ликвидации НЭК, а также заставляют государственные органы, к компетенции которых относится надзор и контроль в сфере общественной морали выполнять свои функции. Медийные общественные организации единодушно отметили необходимость скорейшей ликвидации НЭК и прекращения финансирования ее из государственного бюджета.

В круглом столе приняли участие представители Институт медиа права, Независимой ассоциации телерадиовещателей, Института развития региональной прессы, Украинской ассоциации издателей периодической прессы, «Телекритики», «Европейской медиа платформы» и других. Участники мероприятия согласовали позиции и дальнейший план действий по ликвидации НЭК.

Напомним, 10 февраля Верховная Рада приняла в целом изменения к Закону Украины «О защите общественной морали» (законопроект № 1647), которыми было изъято упоминание о Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) из тела закона. Такие изменения устраняют юридические барьеры для ликвидации НЭК.