Наблюдатели миссии ОБСЕ/БДИПЧ за выборами Президента в Украине проведут пресс-конференцию в Киеве в среду

Будет проведет пресс-конференцию по случаю официального открытия миссии по наблюдению за выборами от бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которые будут наблюдать за проведением президентских выборов 31 марта 2019 года в Украине.

Посол Питер Тейлер, глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами ознакомит с ролью миссии и с ее предстоящими мероприятиями.

Миссия по наблюдению за выборами, офис Кроординатора проектов ОБСЕ в Украине и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине работают независимо, и выполняют отдельные собственные задачи.

Журналистов приглашают посетить пресс-конференцию, которая состоится в 14:30 в среду, 6 февраля в конференц-зале «Золотые Ворота» отеля «Интерконтиненталь», что находится по улице Большая Житомирская, Киев.

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/407660;

или обратитесь к Франческе Боггери, Аналитику по вопросам СМИ, Миссии наблюдения за выборами, по телефону +380 67 339 6228 (моб.), francesca.boggeri@odihr.org.ua ;

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