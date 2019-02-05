Наблюдатели миссии ОБСЕ/БДИПЧ за выборами Президента в Украине проведут пресс-конференцию в Киеве в среду
Посол Питер Тейлер, глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами ознакомит с ролью миссии и с ее предстоящими мероприятиями.
Миссия по наблюдению за выборами, офис Кроординатора проектов ОБСЕ в Украине и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине работают независимо, и выполняют отдельные собственные задачи.
Журналистов приглашают посетить пресс-конференцию, которая состоится в 14:30 в среду, 6 февраля в конференц-зале «Золотые Ворота» отеля «Интерконтиненталь», что находится по улице Большая Житомирская, Киев.
Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/407660;
или обратитесь к Франческе Боггери, Аналитику по вопросам СМИ, Миссии наблюдения за выборами, по телефону +380 67 339 6228 (моб.), francesca.boggeri@odihr.org.ua;
или
Томас Раймер, представитель ODIHR , по телефону + 48 609 522 266 (мобильный); или по адресу thomas.rymer@odhir.pl