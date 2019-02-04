РосСМИ связали надоедливое онлайн-казино Azino777 с Украиной

В 2017 году реклама Azino777 заполонила весь рунет.

Создателем одного из крупнейших онлайн-казино в русскоязычном сегменте Интернета Azino777 является 33-летний айтишник из Набережных Челнов Альберт Валиахметов, а часть работы по управлению казино ведется из Украины.

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Об этом говорится в расследовании российского издания The Bell. Отмечается, что Azino777 является одним из крупнейших рекламодателей рунета, в данный момент справиться с ним не могут ни Роскомнадзор, ни налоговики.

Азартные игры в РФ запрещены, и доступ к сайтам онлайн-казино должен блокироваться. Сайт Azino777 и сотни связанных с ним «зеркал» уже давно находятся в реестре Роскомнадзора, но владельцы подобных сайтов постоянно создают новые «зеркала» для пользователей. Годовой объем ставок в Azino777 может достигать 15 млрд рублей.

Утверждается, что Следственное управление нацполиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777. Журналистам стало известно, что подозреваемым по этому делу проходит российский айтишник Альберт Валиахметов из города Набережные Челны.

По версии следствия, работу казино администрировала созданная им в 2014 году украинская фирма «Роял Гейм». Об этом журналистам рассказал собеседник на рынке онлайн-казино. Информация, как утверждается, подтвердилась ходатайствами в рамках уголовного производства №752/7364/18 из украинской судебной базы.

Регистрационные данные «зеркал» Azino777 в WhoIs указывают на то, что часть работы по управлению казино ведется из Украины.

Журналистам удалось узнать некоторые факты детали биографии Валиахметова: он вырос в Набережных Челнах в Татарстане, сменил три школы в своем городе — №29, №53 и №13 и поступил на службу в воинскую часть 30701 в городе Межгорье в Башкортостане.

В 2013 году Валиахметов начал часто ездить в Казань и Киев. Тогда же был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в зоне ru, следует из данных Whois. Адресом регистрации был указан один из киевских банков.

В 2016 году Альберт Валиахметов получал штрафы за превышение скорости на своем автомобиле BMW X5 XDrive 30D в поездках по трассам в сторону Москвы, следует из базы штрафов ГИБДД. Подобные модели стоят около 4 млн рублей. До этого он также получал штрафы на Land Rover мощностью 320 лошадиных сил 2013 года. Стоимость такого нового автомобиля тогда составляла около 3 млн рублей.

Помимо Валиахметова, в деле есть еще несколько подозреваемых — это граждане России и Украины, но установить их имена The Bell не удалось.

Онлайн-казино Azino777 получило широкую известность в 2017 году благодаря своей агрессивной рекламной кампании. Рекламные ролики Azino777 можно было увидеть почти на всех ресурсах с пиратскими фильмами и сериалами в рунете.