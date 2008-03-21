Ющенко создал Комиссию по реформирования системы органов МВД (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О мероприятиях по реформированию системы органов Министерства внутренних дел Украины”.

Текст Указа от 20 марта 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Настоящим документом, “с целью определения целей, приоритетных направлений и основных заданий реформирования в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина системы органов Министерства внутренних дел Украины, внедрения европейских стандартов в этой сфере и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины” В.ЮЩЕНКО постановил образовать Комиссию по разработке проекта Концепции реформирования системы органов МВД Украины.

Глава государства назначил главой Комиссии Игоря ПУКШИНА – заместителя главы Секретариата Президента Украины – Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Главе Комиссии предоставлено право: вносить изменения в ее персональный состав; вовлекать в установленном порядке в работу в ней специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями); получать в установленном порядке необходимы документы и материалы.

Согласно Указу, Комиссия должна подать в установленном порядке в двухмесячный срок проект Концепции реформирования системы органов Министерства внутренних дел Украины.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на главу Секретариата Президента Украины.

В состав Комиссии по разработке проекта Концепции реформирования системы органов МВД, кроме И.ПУКШИНА, в частности, вошли:

Владимир БЕДРИКИВСКИЙ – первый заместитель министра внутренних дел Украины – начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью;

Леонид БЫКОВ – первый заместитель начальника Управления по вопросам деятельности органов юстиции и правоохранительных органов Секретариата Кабинета Министров Украины;

Николай ДЖИГА – народный депутат Украины (по согласию);

Василий ДУРДИНЕЦ – советник Министерства внутренних дел Украины

Павел КОНДИК – заместитель министра Кабинета Министров Украины – начальник Управления правового обеспечения Секретариата КМУ;

Богдан РОМАНЮК – руководитель Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны Украины, кандидат юридических наук;

Александр ЯРМИШ – начальник Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Украины и другие.