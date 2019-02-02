Аэропорт в Днепре патрулируют с собаками

Возможно, что скоро будет создано новая должность кинолога в подразделениях патрульной полиции.

Международный аэропорт «Днепропетровск» стал шестыми «воздушными воротами» Украины, которые будут патрулирулировать наряды полиции с привлечением представителей кинологической службы.

Об этом сообщила начальник отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины Светлана Коломиец.

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Отметим, что уже с ноября 2018 года полиция ввела патрулирование со специально обученными собаками в международных аэропортах страны. Патрульные и кинологи совместно уже следят за безопасностью пассажиров в пяти аэропортах Украины — Киеве, Борисполе, Одессе, Харькове и Львове.

Теперь с 1 февраля вводится патрулирование с привлечением кинологов территории международного аэропорта «Днепропетровск».

В то же время начальник Отдела организации кинологической деятельности Нацполиции сообщила о планах ведомства по увеличению возможностей кинологических подразделений. Возможно, что скоро будет создано новая должность кинолога в подразделениях патрульной полиции.