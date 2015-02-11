Глава УПЦ МП выразил соболезнования близким погибших при обстреле Краматорска

Текст обращения обнародован на официальном сайте УПЦ МП.

”В связи с очередным актом насилия в Краматорске, который унес жизни 16 мирных граждан (по последным данным,17 - ред.), хочу выразить искренние слова сочувствия правящему архиерею Горловской епархии, архиепископу Горловскому и Славянскому Митрофану, всем родным и близким погибших, а вместе с ними и всем, кто воспринимает трагедию на востоке Украины как свое личное горе”, - говорится в обращении.

Митрополит Онуфрий отмечает, что УПЦ МП осуждает войну и насилие.

”От того, что мы уже ежедневно слышим о новых и новых человеческих жертвах, наше сердце не должно привыкать к этой печальной статистике. Украинская православная церковь в очередной раз решительно осуждает войну и насилие. Все политические противоречия должны разрешаться сугубо мирным путем. Политикам следует немедленно приложить все усилия для того, чтобы прекратить поток жертв среди мирного населения”, - призывает он.

Предстоятель УПЦ МП обращает слова поддержки к пострадавшим от обстела и призывает всех верующих к молитве.

Читайте такжеВ Краматорске 12 февраля объявлен траур по погибшим во время обстрела”Мои особые слова поддержки я обращаю ко всем раненным и искалеченным в результате артиллеристского обстрела. Пусть Господь облегчит ношу вашего жизненного креста. Призываю всех верных чад Украинской православной церкви вознести свои искренние молитвы за этих людей, а особенно за невинных детей, которые получили ранения от разрыва снарядов.

Вознесем молитвы и за вечный покой убитых жителей Краматорска, а с ними и всех мирных жителей Донбасса, чья пролитая кровь пусть станет жертвой для прощения всех их вольных и невольных прегрешений. Всемилостивый Господь Своей Благодатью пусть Сам утрет слезы всех страждущих людей на востоке нашей Родины и поскорее пошлет долгожданный мир Украинской земле”, - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, в результате артиллерийского обстрела террористами Краматорска 10 февраля погибли 17 человек. По данным пресс-службы президента Украины, в целом пострадали 64 человека (29 военных и 35 гражданских). Среди пострадавших 10 тяжелораненых. Поврежден 41 дом.

11 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что поддерживаемые Россией боевики при обстреле Краматорска использовали кассетные боеприпасы.

Исполняющий обязанности спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, что при обстреле Краматорска боевики применили четыре ракетные установки ”Смерч”.

”Огонь боевики вели из района Горловки и, вероятно, из населенного пункта Ясеневка. Террористы использовали кассетные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией”, - подчеркнул Селезнев.