Посол Польши: сначала безвизовый режим с ЕС будет действовать только для владельцев биопаспортов

Об этом заявил сегодня в Киеве посол Польши в Украине Генрик Литвин, сообщает украинская служба Радио Свобода.

«Возможный безвизовый режим будет установлен для владельцев биометрических паспортов. То есть, граждане Украины, у которых не будет биометрических паспортов, которые будут заинтересованы в поездках в шенгенскую зону, будут дальше обращаться за визами в консульства. Перед нами переходный период, в котором частично будет безвизовый режим, а частично визы будут оставаться», - пояснил Литвин.

По словам посла, в прошлом году консульские учреждения Польши в Украине выдали более 830 тысяч виз, из них более 270 тысяч - национальные польские визы. Наибольшее количество виз - более 350 тысяч - выдало консульство Польши во Львове.

К тому же, как отметил Литвин, ежедневно украинско-польскую границу пересекают десятки тысяч украинцев в рамках малого пограничного движения.

Читайте такжеОбразцы биометрических паспортов направлены в иностранные консульстваПосол также сообщил, что Варшава не будет увеличивать количество консульских сотрудников в Украине, хотя нагрузка на консульства увеличивается. По мнению дипломата, с чрезмерными нагрузками надо бороться прежде всего увеличением доли многократных виз.

С 12 января 2015 года украинцы начали подавать документы для получения биометрических паспортов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев рассчитывает получить безвизовый режим с ЕС по результатам Рижского саммита, за планового на май 2015 года.