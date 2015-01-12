Президент: решение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС будет принято в мае

19:00, 12 января 2015
Политика
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Решение о введении безвизового режима между Украиной и странами Европейского союза будет принято в мае на саммите Восточного партнерства в Риге.

REUTERS

Такое предположение высказал президент Петр Порошенко во время посещения сервисного центра по выдаче паспортов.

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Он сообщил, что по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом 10 января достигнута договоренность о внесении этого вопроса в повестку дня Рижского саммита.

"С биометрическими паспортами все граждане Украины будут без виз пересекать границу со странами Шенгенской зоны", - сказал президент.

По его словам, введение биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу - это конечный шаг к введению безвизового режима со странами Евросоюза. "Это - последний шаг, который ЕС ждет от Украины для того, чтобы предоставить нам безвизовый режим", - отметил глава государства.

По словам Петра Порошенко, в марте планируется выдача около 30 тыс. таких паспортов, а в апреле - более 200 тыс.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе отметила, что со временем процедура выдачи документов будет упрощаться и будет расти количество пунктов, где их можно будет получить.

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