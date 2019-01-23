Во Львове начались работы по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы (фото)

Сегодня до конца дня планируют завершить установку подмостей для демонтажа стелы.

Во Львове начались работы по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня до конца дня планируют завершить установку подмостей для демонтажа стелы.

Как отметили в Галицкой районной администрации, работы выполняет ФЛП Роман Хома, с которым администрация подписала соглашение на проведение этих работ.

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«Мы, как заказчик проведения работ по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы, трижды объявляли тендер на определение подрядной организации, которая бы провела демонтаж, и никто не подался. Соответственно после этого вступила в действие прямая процедура подписания договора с исполнителем работ. Сначала мы заключили соглашение с компанией «Альтера». И после детального изучения объема и сложности работ компания написала письмо в Галицкую районную администрацию с просьбой расторгнуть договор на работы в связи с выходом из строя основных средств, которые необходимы для выполнения демонтажа. Поэтому 21 января мы подписали новое соглашение с ФЛП Роман Хома. Подрядчик уже начал подготовительные работы – установка лесов. Сегодня до конца дня монтаж лесов планируют завершить», — сообщил председатель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению городского председателя Львова Андрея Садового от 17 мая 2017 года, рассмотрев обращение почетного гражданина города Львова, политзаключенного советских лагерей Игоря Калинца, была создана рабочая группа для рассмотрения предложений и решения вопроса экспонирования памятника Монумент Славы на ул. Стрыйской. Возглавляет рабочую группу заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Состоялось несколько заседаний рабочей группы. Во время одного из них было озвучено, что часть элементов конструкции памятника Монумент Славы находится в аварийном состоянии.

23 февраля 2018 года исполнительный комитет утвердил решение «О принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы советских вооруженных сил на ул. Стрыйской», согласно которому Галицкая районная администрация определена заказчиком проведения первоочередных противоаварийных работ Монумента Славы. Речь идет о стеле, высотой 30 метров, где были обнаружены аварийные элементы.