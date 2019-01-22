Из конкурса в Антикоррупционный суд «вылетели» еще 5 сомнительных кандидатов

Они вызвали сомнения в своей добропорядочности и профессионализме.

Еще пять сомнительных кандидатов на должности в Высшем антикоррупционном суде выбыли из конкурса после третьего совместного заседания Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которое состоялось 22 января.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Прекратили участие в конкурсе Василий Гончарук, Игорь Коса, Андрей Малеев, Василий Постульга и Валерий Станиславский, у которым были сомнения в их добропорядочности и профессионализме.

Еще четырех кандидатов международные эксперты и члены ВККС допустили до следующего этапа конкурса.

Следующие заседания состоятся 23, 24 и 28 января. Во время них должна решиться судьба еще 20 сомнительных кандидатов.

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Напомним, 2 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", которым предусматривается установление организационной составляющей создания Антикоррупционного суда.

Ранее 12 июля Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Также были поддержаны поправки в закон о подотчетности апелляций по коррупционным делам, на принятии настаивали в Международном валютном фонде.