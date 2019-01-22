На Житомирщине еще две общины бывшей УПЦ МП перешли к ПЦУ

На днях состоялось собрание жителей в селах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и переходе в ПЦУ.

На Житомирщине еще две общины бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Как сообщила сегодня пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, речь идет о сообществах в с. Демковцы Любарского района и с. Княжин Чудновского района.

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Согласно сообщению, “на днях состоялось собрание жителей в селах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и переходе в ПЦУ".

По данным Житомирской ОГА, по состоянию на сегодня, 22 января, на Житомирщине 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви

Как сообщал УНИАН, 19 января на Житомирщине три общины бывшей УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины. Речь идет о общинах города Андрушевка, села Кишин Олевского района и села Павловка Пулинского района.

11 января на Житомирщине первая община бывшей УПЦ МП перешла к Православной церкви Украины. Этой общиной стала община села Ворсовка Малинского района.

17 января президент Петр Порошенко заявил, что уже более 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата выразили желание присоединиться к ПЦУ.