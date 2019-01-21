Многолетний редактор журнала «Дзвін» умер в возрасте 77 лет.

Сегодня ночью во Львове умер известный украинский поэт и главный редактор литературно-художественного журнала «Дзвін» Роман Кудлик.

Об этом в Facebook написала дочь поэта Марьяна Кудлик.

«Сегодня ночью после тяжелой болезни отошел в вечность мой отец Кудлык Роман Михайлович – украинский поэт, песенник, критик, переводчик, журналист, многолетний главный редактор литературно-художественного журнала «Дзвін», – написала она.

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Роман Кудлик родился 4 мая 1941 года в г. Ярослав, Польша. Впоследствии с родными переехал в Дрогобыч. Роман Кудлик закончил филологический факультет Львовского национального университета им. И. Франко. Также от 1965 года член Национального союза писателей Украины.

Роман Кудлик издал сборники стихов: «Разговор», «Весенний бильярд», «Яблоневые фонари, «Листья дикого винограда», «Горішня брама». Он известен также как поэт-песенник.

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