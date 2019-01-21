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Во Львове умер известный украинский поэт

15:22, 21 января 2019
Общество
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Умер Роман Кудлик / facebook.com/Мар'яна Кудлик

Об этом в Facebook написала дочь поэта Марьяна Кудлик.

«Сегодня ночью после тяжелой болезни отошел в вечность мой отец Кудлык Роман Михайлович – украинский поэт, песенник, критик, переводчик, журналист, многолетний главный редактор литературно-художественного журнала «Дзвін», – написала она.

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Роман Кудлик родился 4 мая 1941 года в г. Ярослав, Польша. Впоследствии с родными переехал в Дрогобыч. Роман Кудлик закончил филологический факультет Львовского национального университета им. И. Франко. Также от 1965 года член Национального союза писателей Украины.

Роман Кудлик издал сборники стихов: «Разговор», «Весенний бильярд», «Яблоневые фонари, «Листья дикого винограда», «Горішня брама». Он известен также как поэт-песенник.

Ранее в Харькове скончалась известная украинская телеведущая и журналист Светлана Федоренко.

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Теги: #поэт#Львов