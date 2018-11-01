В Харькове умерла известная ведущая
22:00, 01 ноября 2018Общество
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Ведущая почти два года боролась с раком левой почки.
У ведущей был рак / фото УНИАН
В Харькове умерла известная украинская телеведущая и журналист Светлана Федоренко.
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Об этом в Facebook сообщила ее подруга Анна Самсонова. "Светлану знали как талантливую журналистку-редактора детских программ на бывшем государственном телеканале ОТБ. Она всегда была в хорошем настроении и помогала другим. Мы тебя будем помнить всегда", - написала Самсонова.
Федоренко почти два года боролась с раком левой почки и метастазами подвздошной кости.
У Светланы осталась дочь Анастасия, которая в 2017 году закончила школу.
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