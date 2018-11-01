В Харькове умерла известная ведущая

Ведущая почти два года боролась с раком левой почки.

В Харькове умерла известная украинская телеведущая и журналист Светлана Федоренко.

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Об этом в Facebook сообщила ее подруга Анна Самсонова. "Светлану знали как талантливую журналистку-редактора детских программ на бывшем государственном телеканале ОТБ. Она всегда была в хорошем настроении и помогала другим. Мы тебя будем помнить всегда", - написала Самсонова.

Федоренко почти два года боролась с раком левой почки и метастазами подвздошной кости.

У Светланы осталась дочь Анастасия, которая в 2017 году закончила школу.

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