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В Харькове умерла известная ведущая

22:00, 01 ноября 2018
Общество
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У ведущей был рак / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщила ее подруга Анна Самсонова. "Светлану знали как талантливую журналистку-редактора детских программ на бывшем государственном телеканале ОТБ. Она всегда была в хорошем настроении и помогала другим. Мы тебя будем помнить всегда", - написала Самсонова.

Федоренко почти два года боролась с раком левой почки и метастазами подвздошной кости. 

У Светланы осталась дочь Анастасия, которая в 2017 году закончила школу.

Федоренко умерла от страшной болезни

Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть#Харьков#ведущая