Американец подделал данные вида на жительство в Украине

Мужчина "продлил" срок действия справки путем механической подчистки.

Во время мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили у гражданина США поддельный вид на жительство в Украине.

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Мужчина "продлил" срок действия справки путем механической подчистки, сообщает Государственная пограничная служба. Пограничники Мостиского отряда задержали иностранца в воскресенье днем и передали сотрудникам Нацполиции для дальнейшей проверки и установления деталей.

В Единый реестр досудебного расследования внесены сведения по ст. 358 Уголовного кодекса ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов").

Краковец – пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. ГПС не уточняет, гражданин США хотел въехать в Украину, или выехать из страны.