Из-за созданных боевиками на КПВВ условий вчера умерло двое граждан Украины

За прошедшие сутки боевики осуществляли пропуск в приоритетном порядке только отдельной категории лиц. Остальные граждане, особенно пожилые люди, женщины и дети, вынуждены в холодное время длительное время находиться в длинных очередях перед блокпостами боевиков и ожидать выезда с временно оккупированной территории Украины.

Пророссийские боевики на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) умышленно замедляют пропуск граждан через линию разграничения.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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«Пограничными подразделениями из состава Объединенных сил обеспечена бесперебойная работа контрольных пунктов въезда-выезда и надлежащий уровень безопасности для граждан. В то же время представители российских вооруженных формирований, действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан через линию разграничения и создают скопление людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины», - сказано в сообщении.

Так, по словам граждан, следовавших с временно оккупированной территории Украины, пограничникам из состава Объединенных сил, стало известно, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществляли пропуск в приоритетном порядке только отдельной категории лиц.

Остальные граждане, особенно пожилые люди, женщины и дети, вынуждены в холодное время длительное время находиться в длинных очередях перед блокпостами пророссийских боевиков и ожидать выезда с временно оккупированной территории Украины.

«Ввиду таких условия, вчера, по прибытии с временно оккупированной территории Украины, к сожалению, умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина. Несмотря на оперативные меры по оказанию неотложной медицинской помощи нашим соотечественникам, спасти их жизнь не удалось», - отмечается в сообщении.

Такому риску ежедневно подвергаются тысячи граждан, которые вынуждены ехать на контролируемую территорию Украины, спасаясь от сложных социально-экономических условий, которые создали на временно оккупированных территориях Украины подконтрольные агрессору самопровозглашенные органы власти.

«С целью уменьшения потенциальной опасности от пребывания граждан в ожидании на пересечение линии разграничения, пограничниками из состава Объединенных сил организованы меры по минимизации времени проведения контроля», - заверили в пресс-центре.