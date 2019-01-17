В Украине могут разрешить сдавать на права без прохождения курсов в автошколе

Кроме этого, разрабатываются возможные изменения для упрощения получения медицинской справки для оформления водительских прав.

В Украине могут ввести возможность сдачи экзаменов на получение водительских прав без обязательного прохождения специальных курсов по вождению.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сегодня получение водительских прав - одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур, и самое важное - курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишние бюрократические нагрузки на граждан, и опыт многих стран мира, в частности, Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что этот вопрос рассматривался на расширенном заседании рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проводил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

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«По его итогам было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами, в частности, подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ», - написал он.

По словам Парцхаладзе, в соответствии с поручением, планируется основательно проанализировать существующую ситуацию и опыт других стран, и разработать ряд изменений для оптимизации услуги, уменьшения нагрузки на граждан путем удаления бюрократической и коррупционной составляющей.

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Парцхаладзе отметил, что, по подсчетам экспертов, после этого количество времени для получения услуги может сократиться в целом на 95%.

«Согласно поручению, запланировано уменьшить количество процедур и документов, а также расходы кандидатов за счет выбора приемлемого способа подготовки к экзаменам - самостоятельного обучения или в специализированных школах; предусмотреть возможность удобного получения услуги в ближайшем центре предоставления админуслуг (ЦПАУ)», - написал Парцхаладзе.

Кроме этого, по итогам заседания рабочей группы было поручено Министерству здравоохранения совместно с МВД, Минэкономразвития и другими заинтересованными органами подготовить возможные изменения по упрощению получения медицинской справки для оформления водительских прав.

«Речь идет о сокращении времени на прохождение медосмотра и возможной подаче такой справки онлайн», - написал Парцхаладзе.

Справка УНИАН. ЦПАУ - это современный центр предоставления административных услуг в Украине. Цель его работы - предоставление всех админуслуг по современным стандартам, в одном месте, быстро, качественно и доступно. Проект реализуется совместно с Минрегионом, Минэкономразвития, органами местного самоуправления, U-LEAD с Европой, Офисом реформы админуслуг.