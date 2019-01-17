СБУ разоблачила харьковского перевозчика в финансировании террористов "ЛНР"

Харьковчанин организовывал автобусные рейсы через территорию РФ и из каждого перечислял деньги в так называемую "таможню ЛНР" в валюте страны-агрессора.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования террористической организации "ЛНР" через незаконные пассажирские перевозки.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ.

"Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольном украинской власти пункте пропуска "Изварино". С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги в так называемую "таможню ЛНР" в валюте страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в ГПУ нашли очередные доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине.