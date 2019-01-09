В ГПУ нашли очередные доказательства финансирования Россией боевиков на Луганщине

Вблизи двух сел обнаружен тайник, по всем признакам обустроенный диверсионно-разведывательными группами противника.

Генеральная прокуратура Украины нашла очередные доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на территории Луганщины.

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Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций «ЛНР», «ДНР» законов и обычаев войны, в очередной раз процессуальным путем задокументированы факты финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», - говорится в сообщении.

Так, в районе села Лобачево Новоайдарского района Луганской области (находится под контролем ВСУ) и селе Желтое Славяносербского района Луганской области (подконтрольное террористической организации «ЛНР») обнаружен тайник, по всем признакам обустроенный диверсионно-разведывательными группами противника.

В нем хранились два продуктовых набора для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, один реактивный пехотный огнемет «Шмель» и другие взрывоопасные предметы, производителем которых является РФ.

«Полученные доказательства будут использованы в делах против Российской Федерации в международных судебных инстанциях. Активная работа Генпрокуратуры Украины на соответствующем направлении продолжается», - добавили в ведомстве.