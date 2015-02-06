В Сумской области мошенница вымогала деньги у жены пленного военного

Об этом сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Согласно сообщению, в конце января 2015 года военнослужащий одной из воинских частей, житель города Тростянец Сумской области, который принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, был захвачен боевиками так называемой «ДНР». Через некоторое время на мобильный телефон его жены позвонила незнакомая женщина, которая предложила за деньги содействие в освобождении мужа. Она рассказала, что якобы является беженкой из Луганска и имеет связи с представителями «ДНР» и «ЛНР».

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«Сотрудники СБУ оперативно установили лицо, которое вымогало деньги у жены военнослужащего. Им оказалась местная жительница, которая, игнорируя все моральные принципы, решила цинично заработать на семье защитника Отечества», - рассказала Рапута.

По материалам СБУ в отношении злоумышленницы на этой неделе начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 190 (покушение на совершение мошенничества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности женщины к террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала четырех информаторов и корректировщиков огня из "ДНР".