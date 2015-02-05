СБУ задержала четырех информаторов и корректировщиков огня из "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, вблизи Волновахи сотрудники СБУ задержали местного жителя, 1966 г.р., информатора незаконного вооруженного формирования «Оплот» так называемой «ДНР» по прозвищу «Мойдодыр».

Установлено, что он собирал информацию о местах дислокации, перемещении украинских военных, техники, расположении блокпостов в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое, Лесное, Большая Анадоль, Николаевка, Владимировка. Собранные сведения «Мойдодыр» передавал по телефону лично главарю одной из бригад бандформирования «Тихону».

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Также оперативные группы контрразведки СБУ вблизи Красноармейска задержали двух информаторов и корректировщиков огня террористов, 1974 и 1985 н.р., которые по собственной инициативе собирали данные о подразделениях ВСУ в районе населенных пунктов Очеретино и Тоненькое.

В Одесской области военные контрразведчики задержали гражданина Украины, 1985 г.р., активного участника террористической деятельности по прозвищу «Философ».

Боевик в апреле прошлого года вступил в незаконное военное формирование террористической организации «ДНР», с оружием в руках дежурил на блокпосту вблизи Константиновки, принимал участие в нападениях на государственные учреждения и убийствах мирных граждан. Чтобы избежать наказания за совершенные преступления, «Философ» сбежал и скрывался в Одесской области.

В отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала офицера Генштаба и боевика "ДНР", организовавших протест под АП.