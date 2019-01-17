В Запорожье проезд в маршрутках подешевеет на 1 гривню

По словам мэра Владимира Буряка, это решение связано со снижением стоимости горючего.

В Запорожье с 21 января стоимость проезда в маршрутных такси снизится на 1 грн – до 6 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета.

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Отмечается, что решение о снижении тарифа приняли сегодня, 17 января, члены Запорожского исполнительного комитета путем опроса (исполнительный комитет не собирался – к членам исполкома с проектом решения приезжали сотрудники мэрии, чтобы те подписали документ).

После того, как необходимое количество подписей было собрано, документ подписал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

«С понедельника, 21 января, проезд в маршрутных такси составит 6 грн вместо 7 грн», - говорится в сообщении.

По словам Буряка, это решение связано с тем, что стоимость дизельного топлива и бензина снизилась.

отмечается, что тарифы на проезд в муниципальном транспорте пересматриваться не будут.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2018 года в Запорожье повысился тариф на проезд в общественном транспорте: в трамваях и троллейбусах – с 3 до 4 грн, в муниципальных автобусах – с 4 до 5 грн, в маршрутных такси – с 5 до 7 грн.