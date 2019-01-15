Крещение в Украине: спасатели напоминают об опасности на водоемах
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в преддверии праздника Крещения напоминает украинцам об опасностях замерзших водоемов.
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В сообщении на сайте ГСЧС отмечается, что не все граждане ответственно относятся к собственной безопасности, выбирая место для погружения.
«С целью профилактики несчастных случаев, спасатели со всей страны усиливают разъяснительную работу среди населения и патрулируют водоемы. Также специалисты ГСЧС проводят тематические тренировки. В частности, такие учения состоятся 17 января в городе Вышгород Киевской области», - говорится в сообщении.
Так, спасатели вместе с представителями нацполиции будут проводить рейд на Киевском море. К мероприятию будут привлечены также специалисты спасательно-водолазной службы ГСЧС, работники скорой медицинской помощи и представители религиозных конфессий.
Водолазы продемонстрируют, как нужно действовать, если человек провалился под лед и как помочь пострадавшему выбраться на берег с помощью подручных средств.
Кроме того, учитывая то, что купание в ледяной воде может быть опасным, специалисты медицинской службы научат, как действовать после переохлаждения в воде.
Напомним, 19 января украинцы празднуют Крещение господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла.
На Крещение освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера. Главным праздничным обрядом является купание в проруби.